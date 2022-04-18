【新品・未使用】読売ジャイアンツ 巨人 配布ユニフォーム 3枚セット

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値引きしました！東京ドームで来場者用に配布された読売ジャイアンツレプリカユニフォームになります。今年の5月25日の対DeNA戦の橙で配布された橙魂レプリカユニフォーム１枚と、7月11日対広島線で配布された3drレプリカユニフォーム２枚の計３枚のセットです。両方とも選手名・背番号は無く、サイズはフリーサイズです。手渡し配布時に折り畳まれた状態の上、ネコポスで折り畳んでの発送になりますので、しわ等気にされる方はご遠慮ください。尚、ばら売りは考えておりません。