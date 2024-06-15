PRO ATP 10R テクニファイバーTFB062 ラケットバッグ 新品未開封 ...

テクニファイバー(Tecnifibre)TFB062PROATP10Rラケットバッグラケット10本入JAN:3490150157766【新品・未開封】【国内正規品】です。・日に当たらないように保管していましたので、変色はほとんどないと思います。・2枚目から7枚目の画像が現物の写真です。・おもて面は撥水加工された生地を使っているため、雨に濡れにくく、汚れも拭き取りやすいです。・床やコートに置いた時に底になる面は、耐摩耗性のある生地を使用しており、破れにくくなっています。■配送・梱包について・折り曲げずに140サイズで梱包いたします。・【送料込み】です。・らくらくメルカリ便(補償あり・追跡可能)にて【匿名配送】いたします。・ご入金後【24時間以内】に発送いたします。・段ボール・緩衝材はきれいなものを再使用させていただく場合がございます。※お値下げ交渉はご遠慮いただいております。※即購入OKです。



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