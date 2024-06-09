★ レディース右利き初心者用　ゼクシオ　エスヤード　ゴルフセット　K1133

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値引き交渉は金額提示の上お願い致します。常識の範囲内で柔軟に対応させて頂きます。バラ売りや入れ替えなどはお受け出来ません。状態などクラブにより違いますので、ご確認の上ご購入下さいませ。【セット内容】■ドライバー1番(13度)：XXIO/2代目/MP200/純正カーボンシャフト/Flex-L■ウッド5番(18度)：XXIO/2代目/MP200/純正カーボンシャフト/Flex-L7番(20度)：XXIO/2代目/MP200/純正カーボンシャフト/Flex-L【状態】ヘッド ：細かい使用傷や色剝げなどありますが使用上問題ありません。シャフト：使用上問題ありません。グリップ：使用上問題ありません。■アイアン4.5.6.7.8.9.P.A.S：S-YARD/sf-103/純正カーボンシャフト/Flex-L【状態】ヘッド ：細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。シャフト：目立つ傷汚れは無く状態は良好です。グリップ：多少擦り減りがありますが、まだ使用できると思います。■パター：TaylorMade/arc1/スチールシャフト【状態】ヘッド ：細かい使用傷、ペイントの痕がありますが使用上問題ありません。シャフト：点錆等無く状態は良好です。グリップ：良好です。■キャディバッグ：TIGORA【状態】細かい使用傷や汚れ、スレ、皺などありますが、目立つ程では無くファスナー開閉も問題ありません。中古品ですが程度の良いキャディバッグかと思います。以上ゴルフクラブ13本+キャディバッグのセットです。クラブ＋バッグの総重量は約7.6㎏です。これからゴルフを始める方にピッタリかと思います。