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BRIDGESTONE ブリヂストン ジュニア用 テニス ネット （3メートル）
商品番号 D15527845488
商品名

BRIDGESTONE ブリヂストン ジュニア用 テニス ネット （3メートル）
ブランド名 ブリヂストン
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶︎出品の背景・経緯　・娘のテニス習い時に購入、公園で何回か使用　・長らくストレージに保管しており、この度出品することにいたしまた。----------▶モデル　ブリヂストンジュニア用ネット(3メートル)▶仕様概要　割愛　※モデル名をコピペし、メーカー販売サイトをご参照ください▶商品状態（あくまで主観によるものです）　・ネット　　：破れやほつれも無く良好です　・ポール　　：通常使用に伴う古キズ、スレ等が散見されま　　　　　　　　すが、錆は一切見当たりません　・収納ケース：通常使用に伴うスレ等が散見されます▶付属品　ありません。写真に写っているもののみです▶注意事項　・素人検品で見落としがあるかもしれませんし、あくまで中古品ですので、神経質な方は購入をお控えください　・包装紙に包んだ簡易包装で発送前いたします　・上述の説明および写真でご判断ください。用途···硬式
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