BRIDGESTONE ブリヂストン ジュニア用 テニス ネット （3メートル）

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▶︎出品の背景・経緯 ・娘のテニス習い時に購入、公園で何回か使用 ・長らくストレージに保管しており、この度出品することにいたしまた。----------▶モデル ブリヂストンジュニア用ネット(3メートル)▶仕様概要 割愛 ※モデル名をコピペし、メーカー販売サイトをご参照ください▶商品状態（あくまで主観によるものです） ・ネット ：破れやほつれも無く良好です ・ポール ：通常使用に伴う古キズ、スレ等が散見されま すが、錆は一切見当たりません ・収納ケース：通常使用に伴うスレ等が散見されます▶付属品 ありません。写真に写っているもののみです▶注意事項 ・素人検品で見落としがあるかもしれませんし、あくまで中古品ですので、神経質な方は購入をお控えください ・包装紙に包んだ簡易包装で発送前いたします ・上述の説明および写真でご判断ください。用途···硬式