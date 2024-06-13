ヨネックス　テニスシューズ　フュージョンレブ4 メンAC

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商品詳細
■メーカー：ヨネックスYONEX■商品名：パワークッションフュージョンレブ4メンACSHTF4MAC■サイズ：27.0cm■対応コート：オールコート用その他・2023年5月に購入し、数回使用しましたが、指先が合いませんでしたので出品しました。・使用回数が少ないため、靴底の減りや中敷きの痛みはほぼありません。・屋外コートで使用していました。・メーカーの箱はありません。
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