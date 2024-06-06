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- PUMA ブンデスリーガ BVB09 ボルシアドルトムント Track Pant
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商品詳細
ブランド:PUMAプーマアイテム:PUMAブンデスリーガBVB09ボルシアドルトムントTrackPant状態：写真の通り、ジップに沿って裾裏地の破れやバック裾に多少の擦れが見られますが、主観ではその他大きなダメージは見あたらず、まだまだ着用いただけます。色:ブラック 黒色表記サイズ：Mウエスト幅：37（ゴム収縮時）股上：32股下：78裾幅：20（ｃｍ）※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。付属品：なし商品説明ドイツブンデスリーガで2010-2019元サッカー日本代表の香川真司選手が所属したボルシアドルトムントのJerseyです。ブラックカラーのボディで左右にジップポケット、裾には1/4ZIPが配され、ジップラインはイエローに切替されています。右腿にはBVB09クラブエンブレムワッペンとChampionTimesを示すスターが2つ配されており、左腿にはPUMAブランドロゴが刺繍されています。あくまで中古品であるため、古着にご理解のある方ご購入お願い致します。※コメントで交渉中でも、即購入していただいた方を優先します。ATHLETAアスレタPUMAプーマUNDERARMORアンダーアーマーadidasアディダスchampionチャンピオンNIKEナイキreebokリーボックHummelヒュンメルASICSアシックスpenaltyペナルティdesporteデスポルチKELMEケルメgolゴルFINTAフィンタkappaカッパlottoロットlecoqルコックDIADORAディアドラmitreマイターmitchell\u0026nessミッチェルアンドネスmajesticマジェスティックstarterスターターNBAMLBNFLNHL等のブランドがお好きな方是非！丈···長ズボンカラー···ブラックリーグ···ブンデスリーガ種類···ジャージパンツサイズ···M
http://narcologia.ru/goods/freezer618198.html
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