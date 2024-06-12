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- 00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t
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商品詳細
※即購入OKです！送料無料！！☆☆☆フォロワー様割引☆☆☆ご購入前のご連絡で300円割引いたします！☆☆☆複数割引☆☆☆フォローしてご購入前にコメント欄から、２点購入で合計金額から1000円引き！３点で￥1,500引きサッカーユニフォーム多数出品しています➡#ピッコリーナサッカー➡#ピッコリーナアディダスサッカーユニフォームからアディダスやナイキのスポーツ系古着を多数扱っています！⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎#古着屋ピッコリーナ神戸⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎………………………………………………………………■商品説明■■ブンデスリーガのフランクフルトのレアなGKジャージです。【表示サイズ】XLサイズ（以下の実寸サイズをご参考ください）【着丈】約76㎝【身幅】約70㎝【コンディション】特に目立った傷や汚れなく美品です。（画像参照）写真を参照いただきますようお願いいたします。※配送について水曜と祝日除き15時までのご購入（ご入金）で即日発送いたします。翌日にはお届けできます！（一部地域を除き）それ以降はご購入日の翌日になります！
http://narcologia.ru/goods/preference775338.html
http://narcologia.ru/goods/kindness41205.html
http://narcologia.ru/goods/freshman105856.html
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00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア
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