※即購入OKです！送料無料！！☆☆☆フォロワー様割引☆☆☆ご購入前のご連絡で300円割引いたします！☆☆☆複数割引☆☆☆フォローしてご購入前にコメント欄から、２点購入で合計金額から1000円引き！３点で￥1,500引きサッカーユニフォーム多数出品しています➡#ピッコリーナサッカー➡#ピッコリーナアディダスサッカーユニフォームからアディダスやナイキのスポーツ系古着を多数扱っています！⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎#古着屋ピッコリーナ神戸⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎………………………………………………………………■商品説明■■ブンデスリーガのフランクフルトのレアなGKジャージです。【表示サイズ】XLサイズ（以下の実寸サイズをご参考ください）【着丈】約76㎝【身幅】約70㎝【コンディション】特に目立った傷や汚れなく美品です。（画像参照）写真を参照いただきますようお願いいたします。※配送について水曜と祝日除き15時までのご購入（ご入金）で即日発送いたします。翌日にはお届けできます！（一部地域を除き）それ以降はご購入日の翌日になります！



00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア



00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア



00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア



00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア



00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア



フィラ｜FILA メンズ 通販 FILA フィラ RULZ LX メンズ 厚底スニーカー ...



大人気 ☆FILA☆ 兼用 PONG SANDAL 厚底サンダル 4色 (FILA/サンダル ...



フィラ FILA レディース スポーツサンダル フィラポン SD_ 1SM01934E ...



フィラ｜FILA メンズ 通販 FILA フィラ RULZ LX メンズ 厚底スニーカー ...



FILA フィラ RULZ LX メンズ 厚底スニーカー(ルールズLX ...



FILA】 フィラ RAYFLIDE レイフライド 1RM02120E926 ABC-MART限定 ...



フィラ FILA レディース スポーツサンダル フィラポン SD_ 1SM01934E （ホワイト）



00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア



フィラ FILA レディース スポーツサンダル フィラポン SD_ 1SM01934E ...



00/01 フランクフルト＜キーパージャージ＞XL FILA M934t - ウェア