北海道日本ハムファイターズ 2017 be AMBITIOUS 浅間選手ユニ

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商品詳細
2017年の北海道シリーズbeAMBITIOUSにて着用した浅間選手のレプリカユニフォームです。(球場で配布されたユニフォームではありません)何度か着用していますがほぼ美品かと思います。浅間選手の昔の背番号にはなりますが、北海道旗をモチーフにしたユニフォームは球場内でも結構目立つのかなと感じます。サイズはMとなります。質問等があればお気軽にどうぞ。種類...レプリカユニフォーム野球チーム...北海道日本ハムファイターズ
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