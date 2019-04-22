広島カープ LEDネオンクロック 2023



並行輸入品] 2023年広島カープグッズ LEDネオンクロック sushitai.com.mx



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広島東洋カープ 2023年 公式グッズ ネオン風LEDクロック レア 限定-



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2022年 広島カープ 限定グッズ ネオン風LEDクロック【完売品】



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整備ガレージ用にと思って入手したものですが、その後、より自分好みだった2022版が手に入ったため出品します。以下、公式より引用大好評のLEDネオンクロックがデザインを変えて登場！ネオンに見立てたLEDを灯せば空間の雰囲気が一変！60年代のダイナーバーの様な雰囲気を醸し出してくれます！大きな文字と坊やを配置したシンプルなデザイン！灯した状態と消した状態、どちらでも楽しむことができます。ご自宅用にもプレゼントにももってこいの時計です！野球チーム...広島東洋カープ