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広島カープ LEDネオンクロック 2023
商品番号 O16925191272
商品名

広島カープ LEDネオンクロック 2023
ブランド名 ヒロシマトウヨウカープ
特別価格 税込 12,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

整備ガレージ用にと思って入手したものですが、その後、より自分好みだった2022版が手に入ったため出品します。以下、公式より引用大好評のLEDネオンクロックがデザインを変えて登場！ネオンに見立てたLEDを灯せば空間の雰囲気が一変！60年代のダイナーバーの様な雰囲気を醸し出してくれます！大きな文字と坊やを配置したシンプルなデザイン！灯した状態と消した状態、どちらでも楽しむことができます。ご自宅用にもプレゼントにももってこいの時計です！野球チーム...広島東洋カープ
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