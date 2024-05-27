【GOSEN ゴーセン】テニスバッグ　ワイドトート　レディース

【GOSEN】ゴーセン テニスバッグ ワイドトート レディースBA19LWT定価¥8580色：ネイビー×ホワイト素材：ナイロンサイズ：W70×H34×D14移動に便利なトートタイプ。ラケット・衣類・シューズをオールインワンで収納可能。背面小物ポケットラケット収納本数の目安テニス：1本ソフトテニス：1本バドミントン：2本※通常収納の目安本数です。※テニスは110平方インチ程度までが目安です。未使用です。ただ開封した状態で自宅保管しておりましたので、ご理解ある方にご検討頂けますよう宜しくお願い致します。商品の状態については写真にてご確認下さい。折りたたんで発送いたしますのでご了承ください。



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