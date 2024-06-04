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- リバプールFC ウィンドジャケット XL(USサイズ品)
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商品詳細
リヴァプールFCのウィンドジャケット(フード格納)になります。USサイズのため大きめの作りとなっております。生地は比較的薄めなので秋春向けです。当方購入後2回のみ使用。特にダメージはありません。メーカー説明)撥水加工を採用したウィンドブレーカー素材を使用。雨や風から体をカバーします。メッシュの裏地と背面のベントが通気性を高め、風通しの良い着心地を提供します。＊【U.S.サイズ／インポートサイズ】MENS【サイズ：着丈×身幅×袖丈(cm)】XL：81×64×74定価13,200円検索)#NIKE #遠藤航 #南野拓実 #サラー #マネー #リバプール #リヴァプール #ナイロンジャケット #ウィンドブレーカー #ビッグスウォッシュ
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