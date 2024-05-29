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向井康二　アクキー
商品番号 J14973309353
商品名

向井康二　アクキー
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,497 円
在庫状況 あり

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商品詳細

関西ジャニーズJr.LIVE2019向井康二くんのアクリルキーホルダーです。購入時に中身確認のため一度開封済みです。暗所にて保管していましたが素人保管のため外袋に多少の傷がございます。神経質な方はご遠慮下さい。SnowMan向井康二
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