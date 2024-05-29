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商品詳細
関西ジャニーズJr.LIVE2019向井康二くんのアクリルキーホルダーです。購入時に中身確認のため一度開封済みです。暗所にて保管していましたが素人保管のため外袋に多少の傷がございます。神経質な方はご遠慮下さい。SnowMan向井康二
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