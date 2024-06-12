オランダ代表　サッカー　ワールドカップ　ユニフォーム　T

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商品詳細
サッカー オランダ代表 ワールドカップ記念Tシャツになります。新品未使用でタグ付き。新品未使用になりますが一度人の手に渡った商品です。ご理解のある方のみ購入お待ちしております。サイズ 平置き着丈 約71cm肩幅 約47cm身幅 約54cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。柄・デザイン···無地オランダ代表フットボールユニホーム ユニフォームアディダスナイキネザーランドマンチェスターユナイテッドベッカムメッシロナウドダーヴィッツ丈···半袖カラー···オレンジサイズ···Lボブマーリー
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