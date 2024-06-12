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オランダ代表　サッカー　ワールドカップ　ユニフォーム　T
商品番号 M83257002482
商品名

オランダ代表　サッカー　ワールドカップ　ユニフォーム　T
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,739 円
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商品詳細

サッカー　オランダ代表　ワールドカップ記念Tシャツになります。新品未使用でタグ付き。新品未使用になりますが一度人の手に渡った商品です。ご理解のある方のみ購入お待ちしております。サイズ　平置き着丈　約71cm肩幅　約47cm身幅　約54cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。柄・デザイン···無地オランダ代表フットボールユニホーム　ユニフォームアディダスナイキネザーランドマンチェスターユナイテッドベッカムメッシロナウドダーヴィッツ丈···半袖カラー···オレンジサイズ···Lボブマーリー
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