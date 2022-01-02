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爬虫類　フィギュア
商品番号 Y19877388622
商品名

爬虫類　フィギュア
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

フィギュア種類...コレクションフィギュアツギオミカドヤモリのフィギュアです。確認のため開封したのみです。手の平サイズかつ、リアルでとってもかわいいのでインテリアにオススメです！！#爬虫類#両生類#昆虫#置物#インテリア#エキゾチックアニマル#マニア#博物館#フトアゴ#アルマジロ#ヒョウモン#ヤモリ#トカゲ#守宮#蜥蜴#カエル#ゲッコー#デフォルメ
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