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バボラ　テニスラケットバッグ
商品番号 P75484633624
商品名

バボラ　テニスラケットバッグ
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使いましたが、テニスをする機会がなくなりましたので出品します。ラケットは3本入ります。小さいところも含め4つ収納スペースがあります。目立った傷はありませんが、数回は使用しているため、多少の小さな傷はありますので神経質な方はご遠慮ください。返品は受け付けませんのでご了承ください。
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