バボラ　テニスラケットバッグ

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数回使いましたが、テニスをする機会がなくなりましたので出品します。ラケットは3本入ります。小さいところも含め4つ収納スペースがあります。目立った傷はありませんが、数回は使用しているため、多少の小さな傷はありますので神経質な方はご遠慮ください。返品は受け付けませんのでご了承ください。