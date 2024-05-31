セレッソ大阪　ユニフォーム　130 ジュニア　PUMA

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。セレッソ大阪のジュニアユニフォームです。サイズ 130KAMOで購入した国内正規品です。サッカーの練習で4、5回使用しました。大きなダメージは見当たりませんが、中古品になりますので神経質な方の購入は御遠慮下さい。チーム名/国内···セレッソ大阪リーグ···J1
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