超レア！エンゼルス　球場配布 大谷翔平トラウト ボブルヘッド バブルヘッド

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7月1日のダイアモンドバックス戦で先着25000人限定で配布されました非売品の超レアな2ショットシティーコネクトボブルヘッドです。歴史に残る2人のコラボボブルヘッド人形は入手困難で希少品です！手元にありますので、国内より即日発送できます。#大谷翔平#ボブルヘッド#マイクトラウト#エンゼルス#トラウト#angels#MBL#ohtani#入手困難