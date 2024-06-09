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ルースインソブラ上下セット　150
商品番号 B24291193313
商品名

ルースインソブラ上下セット　150
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪⭐︎ルースインソブラの上下ジャージ⭐︎1シーズン着用し、サイズアウトの為出品いたします。⚫︎サイズ：タグ表記　150サイズ細身なサイズ感ですので、140サイズのお子様でも大　　　　丈夫かと思います。⚫︎素材：ポリエステル100%⚫︎状態：ズボンの右膝あたりに若干のほつれがあります。※写真の4.5枚目をご参照くださいタグに記名などはございません。生地もしっかりしており、まだまだ着ていただけると思います⭐︎⚫︎その他、注意事項：素人判断になりますので見落とし等あるかもしれません。古着にご理解頂ける方のみ宜しくお願いいたします。カラー···ブルー丈···長袖
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