サッカージャンキー　プラクティスシャツ　プラシャツ　ロングスリーブ　ロンT

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ご覧頂きありがとうございます！注意事項をご確認の上、ご購入をお願いします。◆状態：新品・未使用◆カラー：ネイビー◆サイズ：L◆商品説明横浜FCのサプライヤーで、すべての始まりは『ストリート＝外で遊ぶ事』からというコンセプトの元にサッカーだけでなくすべてのスポーツＪＵＮＫＹへ向けたユニフォーム・カジュアル・小物を企画しているサッカージャンキー（soccerjunkies）のお洒落な長袖プラクティスシャツです。綺麗なカラーにお洒落なデザインでおすすめの一枚です。よろしくお願いします！■注意事項■・当方の出品物は、自分用に購入したもの、頂きもので、基本的に1点ものです。クローゼット整理を兼ねて、使用して頂ける方にお安くお譲りします。・基本的にお値引きは致しかねます。・複数購入頂ける場合は、お気持ち程度ですが検討させて頂きます。・交渉中であっても、現価格でのご購入者様を優先します。・購入を前提としたカテゴリー変更は可能です。・商品は別アプリでも出品中の事もありますので、ご購入いただく場合、できればコメントをお願いします。・クローゼットで素人保管という事をご理解の上、ご購入をお願いします。（当方タバコは吸いません）・送料をおさえるため、なるべく小さく梱包いたします。畳み皺など、ご了承下さい。・画像は撮影時の光の加減、使用の端末等により多少お色等に違いが有ります事を予めご了承ください。#ナイキ#プーマ#ミズノ#ルース#ノッソ#ケルメ#ボネーラ#ラボーナ#フィグラ#アスレタ#スボルメ#アシックス#アディダス#ペネトラール#ゴレアドール#ルースイソンブラ#サッカージャンキー#ノッソセニョールドパライーゾ