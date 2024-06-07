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- モナルシーダ NEO II SELECT サッカーシューズ黒 26.0cm
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。MIZUNOモナルシーダネオ2セレクトブラック26.0cmです。2023年7月購入サイズがあわなかった為出品します。試し履きのみの未使用品です。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。カラー···ブラックサイズ···26.0cm人気シリーズ···MIZUNOモナルシーダネオ
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