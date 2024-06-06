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パワークッション ジュニア29 テニスシューズ オレンジ/ブラック 18cm
商品番号 P63507439622
商品名

パワークッション ジュニア29 テニスシューズ オレンジ/ブラック 18cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パワークッションジュニア29テニスシューズSHTJR29オレンジ/ブラックORANGE/BLACK（O/BK）パワークッション搭載のジュニア規格テニスシューズ・アッパー/　人工皮革・ミッドソール/　合成樹脂・アウトソール/　ゴム底【ブランド】YONEX【サイズ】18.0cm【状態】2~3回程着用の状態の良いシューズです送料の関係で箱は付属しません箱もご希望の方は一度コメントお願い致します＋¥500で対応致します【詳細】　出来るだけ迅速に対応しますのでよろしくお願い致しますサイズ···18〜18.5cm対応コート···オールラウンド形状···ローカット性別···ガールズボーイズ兼用カラー···オレンジ対応コート···オールラウンドサイズ···18〜18.5cm形状···ローカット性別···ガールズボーイズ兼用
http://narcologia.ru/goods/perforce277365.html
http://narcologia.ru/goods/displease36731.html
http://narcologia.ru/goods/choice997885.html
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