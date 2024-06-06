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ブリヂストンゴルフ B2HT ドライバー 9.5度 VANQUISH BS50S
商品番号 X81870139312
商品名

ブリヂストンゴルフ B2HT ドライバー 9.5度 VANQUISH BS50S
ブランド名 ブリヂストンゴルフ
特別価格 税込 19,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品です。ブリヂストンゴルフB2HTドライバーJGR・B2の性能を継承したつかまりの良さと高弾道設計。新たにウエイト可変機構を搭載し弾道コントロールを可能にしたドライバー。#おじさんドライバーコレクション00045
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