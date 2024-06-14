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ヨネックス(YONEX) ソフトテニス ソフトテニスラケット
商品番号 C44203741795
商品名

ヨネックス(YONEX) ソフトテニス ソフトテニスラケット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス(YONEX)ソフトテニスソフトテニスラケットマッスルパワー01【ガット張り上げ済み】MP01XFG娘が高校テニスで使用していたものです、まだまだ使えます、返品には応じることができません、よろしくお願い申し上げます、ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）...〜94.9平方インチ性別...レディースグリップサイズ...1
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