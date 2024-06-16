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中日ドラゴンズ 星野仙一/高木守道/谷沢健一 3選手寄せ書き 直筆サインボール
商品番号 N48309383568
商品名

中日ドラゴンズ 星野仙一/高木守道/谷沢健一 3選手寄せ書き 直筆サインボール
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Dragonsのチームロゴ入りボールに寄せ書きされた、往年の名選手３名の直筆サインです。野球殿堂入りの星野と高木、名球会入りの高木と谷沢という豪華なメンツです！わかりづらいですが、当時の背番号も書かれています(高木守道は「No.1」表記)。古いものなので、サインは薄くなっていたり滲んでたりしています。ボールにもくすみ・汚れ・ヤケなどあります。予めご了承下さい。コメントなしでそのままご購入いただいて結構です^^プロフお読みいただけるとありがたいです^^
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