中日ドラゴンズ 星野仙一/高木守道/谷沢健一 3選手寄せ書き 直筆サインボール

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商品詳細
Dragonsのチームロゴ入りボールに寄せ書きされた、往年の名選手３名の直筆サインです。野球殿堂入りの星野と高木、名球会入りの高木と谷沢という豪華なメンツです！わかりづらいですが、当時の背番号も書かれています(高木守道は「No.1」表記)。古いものなので、サインは薄くなっていたり滲んでたりしています。ボールにもくすみ・汚れ・ヤケなどあります。予めご了承下さい。コメントなしでそのままご購入いただいて結構です^^プロフお読みいただけるとありがたいです^^
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