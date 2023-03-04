adidas 2012年　ドイツ代表　ユニフォーム　レディース　Mサイズ

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商品詳細
●ブランド:adidas●色：グリーン●サイズ：レディースMサイズ肩幅：400mm身幅：430mmウエスト：400mm着丈：680mm袖丈：140mm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材ポリエステル100%●状態古着屋で購入しました。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●発送方法簡易包装にてお届けします。また送料の都合で圧縮してお届けする場合があります。宅配便希望の方はコメントいただけると幸いです。
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