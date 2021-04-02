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池田公二郎直筆サイン入り酒器◆広島カープ
商品番号 E85848263831
商品名

池田公二郎直筆サイン入り酒器◆広島カープ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆竹鶴の酒器です。陶器製です。◆サインは広島東洋カープ池谷公二郎選手です。◆赤ヘルメットに割れがあり補修されてらいます。※缶ビールはサイズ比較用です。缶ビールは付属しません。
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