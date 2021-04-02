池田公二郎直筆サイン入り酒器◆広島カープ

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商品詳細
◆竹鶴の酒器です。陶器製です。◆サインは広島東洋カープ池谷公二郎選手です。◆赤ヘルメットに割れがあり補修されてらいます。※缶ビールはサイズ比較用です。缶ビールは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/traverse149226.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful940351.html
http://narcologia.ru/goods/Adder34375.html
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