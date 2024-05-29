山本由伸　直筆サイン色紙　額付き　オリックスバファローズ

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オリックスバファローズ山本由伸選手直筆サイン色紙になります。プロ一年目の2017年オフの秋季キャンプを見学に行った際、ご本人様から頂いた物になります。別ページにて出品しておりますが、山本由伸選手のファンで背番号変更後のサイン色紙も所持しておりますが、この度引越しに伴うコレクション整理の為出品させて頂きます。来シーズンMLB移籍が確実視されておりますので、貴重な商品になると思います！お探しの方どうでしょうか？出品による撮影の為一度出したのですが、長期保管品及び多少の角スレ等ご了承願います。額付き、割れ物シールを貼り発送致します。額付きですが他の物に入れ替えたい方がいらっしゃいましたら、お手数ですが商品到着後入れ替えの方お願い致します。即購入可 迅速に対応させて頂きます。梱包材の関係でショップ袋か紙袋に梱包しての発送となります。商品はプチプチ等で梱包しますが、梱包後上記のどちらかに梱包して発送となりますので、ご理解願います。