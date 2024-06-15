【新品】新発売！CBR BLACKⅡ SLEルール適合モデル 低ロフトも有

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CBRドライバーにSLEルール適合のブラックシリーズ2が新登場！フェースにチタン比約10倍のブラック超硬処理を採用することで大幅に初速アップ！！【SIX FINS AERO BODY】ヘッド軌道の乱れに着目し、空気抵抗を抑え軌道を制御するためのフィンをトゥ側に4つ、ヒール側に2つ搭載することでスイング軌道を安定化に成功。より強い力を球に伝えることができ、打点の安定にも繋がる。【パワードカップ＆ワイドリパルジョンフェース】多くのパワーヒッターはスピン量を減らし、いかにパワーロスの無いように効率よく飛ばすかを考え平均してスイートエリアから少しトゥよりの有効打点距離内に打点を置く。一般ゴルファーの大半は打点がヒール側の下部に集中しているので、スイートエリアを拡大して本当の意味での打点を一致させ”つかまり”の効果を格段に高めた。【ヴァリアブルVウェーブインナークラウン】インパクト時には1トンもの衝撃が発生します。そのエネルギーを反発力に変えるためにクラウン内をウェーブ状にすることで”たわみ”を集中。パワーロスなくボールに力を伝える事に成功。ボール初速は約2m/s上昇！打ち出し角度は1度上がるというぞう状効果を得ました。サウンドリブの効果が有り、心地よい打球音が発生！【バルジへのこだわり】バルジがあることでオフセンターヒットしてもギア効果でセンターにボールが飛びます。【CBR専用シャフト装備】USTマミヤ共同開発。シャフトの曲げ剛性分布を見直し、中央部のしなりを手元側まで広げることでヘッドが走りやすくなり、ヘッドスピード向上が期待できます。●スペックロフト角：6度/7度/8度/9.5度/10.5度ライ角：60度ヘッド容量：460ccフェース厚：2.6mm長さ 46インチ（44～47インチ可能）硬さ R・S(選択可能)シャフト メーカーオリジナルVspecαⅢ（中調子）重量=307g（R）※ご注文後にご希望のロフト角、シャフト硬さをご連絡ください。※ヘッドカバー付属します。※北海道、沖縄、離島へはゆうパックでお送りさせて頂きます。ゴルフクラブゴルフドライバーウッド種類...ドライバー利き手...右ゴルちゃんワークスゴルフCBR適合