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B'z LIVE GYM HIGHWAY Xガチャ/宮城ホテルキーホルダー他
商品番号 H75284983235
商品名

B'z LIVE GYM HIGHWAY Xガチャ/宮城ホテルキーホルダー他
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 6,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。B'zLIVEGYMHIGHWAYXライブ会場限定ガチャガチャのアイテムです。・リストバンド　8/4宮城　１つ・ホテルキーホルダー　8/4宮城　１つ・ピックバッチ　１つ※ガチャガチャは、カプセルなしで発送させて頂きます。※別出品でB'z商品ございます。ぜひ、ご検討くださいね。グッズ種類···キーホルダー
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