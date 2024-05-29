B´z LIVE GYM HIGHWAY Xガチャ/宮城ホテルキーホルダー他

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。B'zLIVEGYMHIGHWAYXライブ会場限定ガチャガチャのアイテムです。・リストバンド 8/4宮城 １つ・ホテルキーホルダー 8/4宮城 １つ・ピックバッチ １つ※ガチャガチャは、カプセルなしで発送させて頂きます。※別出品でB'z商品ございます。ぜひ、ご検討くださいね。グッズ種類···キーホルダー
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