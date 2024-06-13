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羊毛フェルト　エゾモモンガ(親子)
商品番号 A44609531560
商品名

羊毛フェルト　エゾモモンガ(親子)
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 38,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···ぬいぐるみ素材···羊毛フェルト木の高さ:17センチモモちゃん本体大きさ:各自　2.5センチ土台には天然の木材を加工しています。同じ形の物はありませんのでご了承下さいm(__)mモモンガの顔も少しずつ違ってますので、お好みの子を選んで頂ければと思います。値段は大きさやモモンガの数で変動しております。まとめて購入であれば、送料分お安くさせて頂きます。ワンちゃんのオーダー制作も承っております。写真をアップして頂ければなるべく似せて製作させて頂きます。当方、犬が得意です。サイズ・値段についてはプロフィールをご参照下さい。心を込めて製作させて頂きますが、プロではないので完璧を求める方はご遠慮下さい。お気軽にコメントください。#羊毛フェルト#オーダー制作#羊毛フェルト犬#羊毛フェルト作品#エゾモモンガ#モモンガ#リス#どんぐり#くるみ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral985732.html
http://narcologia.ru/goods/septet830519.html
http://narcologia.ru/goods/passivity469883.html
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