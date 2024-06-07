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2人掛けソファ　グレー
商品番号 Y38634604200
商品名

2人掛けソファ　グレー
ブランド名 フランフラン
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年前に購入しました。一人暮らしの方やコンパクトなソファをお探しな方にぴったりだと思います。クッションは衛生面を考慮してお付けしません。（フランフランの商品ではありません）世田谷区まで取りに来てくださる方は-10,000円します。
http://narcologia.ru/goods/septet446419.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce37655.html
http://narcologia.ru/goods/protein210734.html
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