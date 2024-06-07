2人掛けソファ　グレー

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商品詳細
半年前に購入しました。一人暮らしの方やコンパクトなソファをお探しな方にぴったりだと思います。クッションは衛生面を考慮してお付けしません。（フランフランの商品ではありません）世田谷区まで取りに来てくださる方は-10,000円します。
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