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ヘッドリクライニング付ソファベッド 2人掛
商品番号 C98515301685
商品名

ヘッドリクライニング付ソファベッド 2人掛
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 20,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘッドリクライニング付ソファベッド2人掛⭐2544259ヘッド部分もお好みの快適角度に。ベッドとしても本格的商品説明左右別々に3段階のリクライニング背部を倒せば快適なベッドに！◎ハイバック◎分割式スペック■サイズ(約cm)／2人掛：ソファ時：132×91×87／91(39)ベッド時：幅132×奥行110×高さ39■品質／張地：合成皮革、中材：木枠、ボンネルコイルスプリング、ウレタンフォーム、脚部：樹脂■背部3段階リクライニング(水平時含む)、ヘッドリクライニング◆配送／2個口※分割式【特記事項】画像のカラー・サイズとは異なる場合がございます。商品名のカラー・サイズをご確認下さい。【在庫状況・キャンセルについて】複数販路で販売しているため、在庫調整の都合上ご購入後にキャンセルになる場合がございます。また、複数個のご注文は承ることができない場合がございます。予めご了承くださいますようお願いします。
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