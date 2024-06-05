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商品詳細
ニトリ本革3人掛けソファ−使用期間2年間です。目立つ汚れ、傷はありません。多少の使用感はあります。SHARP空気清浄機、ヒータ−お付け致します。主な素材：皮革(牛革)成皮革サイズ(約)：幅205×奥行97×高さ76cm重量：約54kg神奈川県平塚市直接引き取りお願い致します。予定合わせられます。
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