美濃焼　庫山窯　急須　湯呑み　青彩牡丹　唐草　花　昭和レトロ

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商品詳細
急須1個、湯呑み5個セットです。実家で長期保管されていました。使用回数などは不明です。目立った汚れはありません。【急須】直径 約15㎝注ぎ口を含めると約20㎝です。【湯呑み】飲口直径9㎝高さ5㎝＊素人採寸のため、参考程度にお願いします。箱はありません。カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···急須、湯呑み素材···陶磁器(セラミック)
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