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商品詳細
ポーセラーツのお教室を始める方や、ポーセラーツにご興味のある方。自宅保管していた白磁を整理しましたので出品します。・ライトミールボウルx4・マグカップ×3・ハート小皿黒×2・四角いパスタ皿×2・葉っぱ型平皿×2・デコレーション小皿×2・茶碗・650ccポット・雫型大皿合計23個の白磁、セット売りです。#ポーセラーツ#ポーセリンアート#白磁 #食器
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