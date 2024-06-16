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白磁　ポーセラーツ
商品番号 G74337595410
商品名

白磁　ポーセラーツ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーセラーツのお教室を始める方や、ポーセラーツにご興味のある方。自宅保管していた白磁を整理しましたので出品します。・ライトミールボウルx4・マグカップ×3・ハート小皿黒×2・四角いパスタ皿×2・葉っぱ型平皿×2・デコレーション小皿×2・茶碗・650ccポット・雫型大皿合計23個の白磁、セット売りです。#ポーセラーツ#ポーセリンアート#白磁　#食器
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