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ROYAL STRATFORD アンティーク 陶器入れ物 お花 小物入れ
商品番号 L26861337409
商品名

ROYAL STRATFORD アンティーク 陶器入れ物 お花 小物入れ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROYALSTRATFORD　　ENGLANDの薔薇がデザインされた小物入れです。ロイヤルストラットフォードアンティーク小物入れお花がが大好きでお花のモチーフを集めていました。こちらはイギリスに行った時に記念に持ち帰りました。ソフトで優しいお色のピンクとイエローのお花の繊細な色使いと細かい陶器の細工が気に入って大切に保管しておりましたが、使っていただける方に穴が空いていて香炉としてもお使い頂けます。■商品状態全体的に綺麗な状態ですが、見つけきれていない細かい傷などがあるかもしれません。長期自宅保管にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。■サイズ(約)直径約10.7cm　高さ約11cmメッシュ　網目細工の蓋は取り外しできます。（素人採寸の為多少の誤差はご了承ください）カラー···ホワイトテイスト···ナチュラル、アンティーク・クラシック、姫系・フェミニン素材···陶器商品の保護に配慮し梱包を致します。梱包材はリユース・リサイクルの物を使用して発送となります。立体的な薔薇の陶器製の入れ物ですキャンディを入れたりとレトロな小物入れはいかがでしょうか？蓋の裏に小さなカケが見られます。ご了承頂ける方のみでお願い致します少しでも気になる方のご購入はご遠慮下さいm(__)m長期間棚の中で保管していましたご理解の頂ける方よろしくお願い致します(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠#レトロ雑貨#お花小物入れ#陶器入れ物#バラ#薔薇小物入れヴィンテージ　陶器　アンティーク陶器古い物なので若干の色褪せや細かな欠け、傷などあるかもしれませんが、全体的に良好な状態です。薔薇の色彩が綺麗に装飾されており、とても可愛らしいです。小さいので飾る場所も選びません。
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