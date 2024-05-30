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ファイヤーキング　アンティーク品2客セット
商品番号 I33466393168
商品名

ファイヤーキング　アンティーク品2客セット
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキングのマグカップ2点セットです。2点とも全体的にプリントが薄くなっています。所々プリントがない部分もあります。細かい傷等もあると思います。状態よく画像でご確認下さい。あくまでもUSEDであることをご了承下さい。マグ2点のみです。他の雑貨は含まれませんのでご了承下さい。ご質問などお気軽にどうぞ。プロフィールよくお読みになってからのご購入お願いいたします。
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