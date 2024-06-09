無印良品 オットマン 美品

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無印良品 オットマン状態は全体的に綺麗ですが、カバーに一部ホツレがあります。こちらで別の方から購入させて頂いて本日到着した物となります。求めていたサイズと違ったので再度出品させて頂く経緯となりました。①ソファ本体・オットマン・ウレタンクッション幅５４．５×奥行３５×高さ３５ｃｍ②麻綿平織ソファ本体オットマン用カバー／生成オットマン用