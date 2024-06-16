ニトリ　ソファベッド

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1年半ほどの使用ですが、全体的に美品です一箇所傷がございますが、壁につければ隠れます。取引は、直接取りにきていただける方限定です。取引場所は、東京都港区高輪あたりになります。購入時期:1年半前購入金額:55,000円ほどマンション2階から一緒に運び出していただける方にお譲りします。※エレベーターはございます。ニトリ ソファーベッド 合皮ソファベッド(NシールドロックBK)【詳細サイズ】■ベッド時サイズ：幅122×奥行195×高さ41cm■ソファ時サイズ：幅195×奥行99×高さ90cm■座面高：41cm■脚高12cm【表面素材とお手入れ方法】合成皮革（主にＰＶＣ（塩化ビニールレザー），ＰＵ（ポリウレタン），ソフトレザ-を指します。水、汚れに強く、価格が安い事も大きな特徴です。ソフトレザ-においては柔軟性と耐久性を革に近づけています。）お手入れ方法（汚れたら水拭きも簡単に行えるため、手軽にお手入れできます。表面が汚れた際には、中性洗剤を使うときれいになります。）【座面スプリングと特長】Ｓ型スプリング（S字状に波打たせたバネを並列にアーチ上に配したもので、最も一般的なスプリングです。）商品ページhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/1211431s/