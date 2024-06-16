GMDNS36C ○ 柏木工 / KASHIWA 飛騨の家具 オットマン スツー

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GMDNS36C○柏木工/KASHIWA飛騨の家具オットマンスツールソファオーク材楢材北欧モダンファブリックグリーン展示品2個セット□□商品説明□□柏木工/KASHIWA1943年設立、一大家具産地である飛騨高山に拠点を置く老舗の家具メーカー。乾燥工程から自社で行うほどの天然木に対するこだわりが強く職人の手で丁寧に制作されます。歴史と自然が生んだ「本当に上質な木の家具」を知ることができる。飛騨の家具メーカーの中でも名門に数えられるブランドです。約:実寸サイズ（mm）w610×d610×h370※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【A】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便