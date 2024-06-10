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北欧 ノルウェー ヴィンテージ Vatne ファルコン チェア ハイバック
商品番号 I95635794253
商品名

北欧 ノルウェー ヴィンテージ Vatne ファルコン チェア ハイバック
ブランド名 アクメファニチャー
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北欧ノルウェーのVatne社のファルコンチェアです。古い椅子なのでレザーに経年劣化やフレームにスレキズなどの使用感はありますが、ガタつきや破れなど使用にあたる問題はなくヴィンテージの良い雰囲気の椅子です。レザーは使用感はありますがクリーニングしてあるので清潔感はあります。W740mmH1000mmD790mmSH420mm直接の受け渡しも可能です。直接の場合には12000円のお値引き可能です。他にも家具や照明などのインテリア関連の品物を出品しておりますので、よろしければご覧ください。北欧ノルウェービンテージvatneバットネデンマークヴィンテージイージーチェアソファ1シーターラウンジチェアビンテージミッドセンチュリー宮崎椅子製作所カイクリスチャンセンウェグナーモラーアルネヴォッターカリモク60マルニ60D\u0026departmentACTUSアクタスミナペルホネンタンバリンリサラーソンartekアルテックアアルトアンティークアクメファニチャーパシフィックファニチャートラックファニチャー
http://narcologia.ru/goods/secretarial410316.html
http://narcologia.ru/goods/approximate236120.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion480778.html

北欧 ノルウェー ヴィンテージ Vatne ファルコン チェア ハイバック
北欧 ノルウェー Vatne ファルコン チェア ハイバック | eclipseseal.com

北欧 ノルウェー ヴィンテージ Vatne ファルコン チェア ハイバック
北欧 ノルウェー ヴィンテージ VATNE バットネ ファルコンチェア 1P ...

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北欧 ノルウェー ヴィンテージ VATNE バットネ ファルコンチェア 1P ...

北欧 ノルウェー ヴィンテージ Vatne ファルコン チェア ハイバック
ノルウェーVATNE社ビンテージファルコンチェアハイバック本革/北欧 ...

北欧 ノルウェー ヴィンテージ Vatne ファルコン チェア ハイバック
○ ノルウェー Vatne/バットネ社 「FALCON CHAIR ファルコンチェア ...

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北欧 ノルウェー ヴィンテージ VATNE バットネ ファルコンチェア 1P ...

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北欧 ノルウェー ヴィンテージ VATNE バットネ ファルコンチェア 1P ...

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北欧 ノルウェー Vatne ファルコン チェア ハイバック | labiela.com

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北欧 ノルウェー ヴィンテージ Vatne ファルコン チェア ハイバック
北欧家具 ビンテージ Vatne バットネ ファルコンチェア | SOLD OUT ...

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北欧 ノルウェー ヴィンテージ VATNE バットネ ファルコンチェア 1P ...

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北欧 ノルウェー ヴィンテージ VATNE バットネ ファルコンチェア 1P ...

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