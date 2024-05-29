フクラ　HUKLA テラスⅡ 2人掛け（セットで3人掛け）

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フクラ HUKLAテラスⅡ2人掛け ☆セットで購入をお願いします☆セットで3人掛けになります。ソファのみ、2人掛けのみの金額です。写真1写真3,4使用例サイズ 約w1720×d830×h720×sh3701人掛けのみよく使用していました。よろしくお願い致します。