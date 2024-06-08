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- アクタスで購入 Eilersensアイラーセン フットスツール正方形
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商品詳細
カラー···グレーカラー···グレーブランド…Eilersen デンマークのアイラーセン カラー…グレー大阪伊丹空港のアクタスで3年ほど前に購入しました。他の家具を置いた為、別の部屋でほとんど使用せず置いてました。傷や汚れもございません。大変綺麗な状態です。W82cm正方形H41cm
http://narcologia.ru/goods/monophonic229112.html
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