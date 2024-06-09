年代物 アンティーク ベンチ 長椅子 インテリア ビンテージ 当時物 古道具

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ご購入前には必ずプロフィールをお読みください。・サイズこちらに記載のない物は画像後半に載せてありますのでそちらでご覧ください。幅105cm高さ95cm奥行き51cm座面幅cm奥行き33cm座面までの高さ48cm・状態画像でご確認頂きますようお願い致します。画像で分かりにくい物や気になる箇所がございましたらご質問ください。昭和レトロアンティークヴィンテージをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#昭和レトロ#レトロ#アンティーク#ヴィンテージ大阪市東住吉区 8