江戸切子　カット硝子　ブルー　多用途器　素麺　突き出し　冷茶　9個セット

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江戸切子 ブルー サイズ 直径9㌢✕高さ7㌢ 底直径 4.5センチ1個毎に色の濃さや切子サイズに微妙な個性があります。江戸切子の特徴でしょうか。多用途重ねて収納可能です、かなり小さくなります(⁠^⁠^⁠)冷茶突き出し酒肴素麺つゆ用宜しくお願いいたします。他にも切子硝子ありますので、良かったら覗いて見てくださいませ(⁠^⁠^⁠)