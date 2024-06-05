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江戸切子　カット硝子　ブルー　多用途器　素麺　突き出し　冷茶　9個セット
商品番号 E88443830590
商品名

江戸切子　カット硝子　ブルー　多用途器　素麺　突き出し　冷茶　9個セット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸切子　　ブルー　サイズ　　　　直径9㌢✕高さ7㌢　　　　底直径　4.5センチ1個毎に色の濃さや切子サイズに微妙な個性があります。江戸切子の特徴でしょうか。多用途重ねて収納可能です、かなり小さくなります(⁠^⁠^⁠)冷茶突き出し酒肴素麺つゆ用宜しくお願いいたします。他にも切子硝子ありますので、良かったら覗いて見てくださいませ(⁠^⁠^⁠)
http://narcologia.ru/goods/Sydney688849.html
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