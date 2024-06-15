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チェスターフィールドソファ　３P　 ハイバック
商品番号 D21123483348
商品名

チェスターフィールドソファ　３P　 ハイバック
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 54,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料別料金に変更します。アイテム名:チェスターフィールドソファ　３P　ハイバック・原産国：英国・年代：1930年代・ブランド名不明となります。サイズ:W;207/D;96/H;98購入時期平成28/1月使用年数:中古購入から7年弱状態:購入当時から、革にペンキのような跡がありました。購入から椅子として使用していません。状態はとてもいいと思います。着払いができないので購入前に送料を上乗せし、送料込みに変更いたします。購入前に配送先をご連絡ください。配送はヤマトらくらく家財便を予定しています。https://form.008008.jp/mitumori/PKZI1100Action_doInit.action?_ga=2.221982879.667315074.1673846496-304548355.1673846496\u0026_gac=1.90876264.1673846510.CjwKCAiA5Y6eBhAbEiwA_2ZWIQBWYO5cvLwIKbeXuqMPvDaNrXH3vxEVTx7KmiYYBCPAmU4upxAU2xoCMwwQAvD_BwE購入前にお問い合わせください。♯アンティーク♯アンティーク家具♯ハイバックソファー♯チェスターフィールカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/freezer529598.html
http://narcologia.ru/goods/freshman929456.html
http://narcologia.ru/goods/moped85668.html

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