カリモク60 オットマン　モケットグリーン　おしゃれ　家具　日本製

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商品ページをご覧いただきありがとうございます(^^)●商品情報メーカー:カリモク家具株式会社ブランド:カリモク60商品名:オットマンカラー:モケットグリーンサイズ:W450xD450xH350(mm)●商品状態中古品となりますので通常使用による細かな傷や汚れはありますが、比較的綺麗なお品物でまだまだご使用いただけます。●メンテナンス項目アルコール除菌、清掃済み。●付属品本体のみ●発送緩衝材に包んで、丁寧 迅速に発送致します。発送時破損防止のため足4本は外して発送させていただきます。取り付けは回すだけですぐに取り付け可能ですのでご安心くださいませ。あくまで“中古品”となりますので完美品をお求めになられる方はトラブル防止のためご遠慮ください。最後までご覧いただきありがとうございます。即購入OKです(^^)