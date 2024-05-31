【ベルメゾン】送料込み　ソファ　ソファー　カバーリングソファ　2人掛け

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⭐︎週末 お値引き⭐︎♫2022年10月に購入購入時 税込価格58,900円（現在の単価 62,900円）カラー:ベージュ グレージュっぽい色味です撥水カバーリングソファ、脚の取り外し可。直接引き取りの場合は1万円ほどでお譲りいたします（兵庫県西宮市）。大きいので1人で運ぶのは難しいと思います。喫煙者、ペットおりません。たのめる便:出品者負担ヘッド部分だけ取り外してお送りします。幅136.奥行83.高さ80.座面高さ38cm木脚取り外し時高さ71cm♫留意点・座面に1箇所汚れがあります。・出品に際し、クッションを天日干し済み。・全体を固く絞ったタオルで水拭きしました。・座面のクッションカバー洗濯済み。・掃除機、テープで掃除しましたが、 新品のように細かなゴミは 取りきれてはいませんのでご理解ください。・脚に少し傷なのか、 もともと付いていたのか分かりませんが、 少し傷があります。・ロボット掃除機も下を通れます。無印良品、ニトリなどのシンプルなソファをお探しの方におすすめです。出品価格がほぼ送料なので、大幅お値下げは難しいです。◆検索用#ベルメゾン #ソファー #コンパクトソファ#一人暮らし #二人暮らし #シンプルソファ #洗える #リビングソファ #リビングソファー #bellemaison#ベルメゾンデイズ #bellemaisondays#2人掛けソファ#完成品 #ラブソファ #撥水カバー #IKEA#単身赴任テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、北欧カラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック