インド　ブロックプリント　マルチカバー ベットカバー



インドブロックプリントと刺し子刺繍のマルチカバー



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インドジャイプールより購入ブロックプリント生地を二重に重ね刺し子で仕上げたマルチカバーです。片面は色々な柄のブロックプリント生地をパッチワークで仕上げた手間暇かけたものです。リバーシブルでお使い頂けます。【サイズ】約152×約220【パッチワークの各1枚のサイズ】 約30cm×約34cm【素材】綿 100%インド製「インドのブロックプリント ハンドメイド製品について」木版で模様を生地にプリントし染め、縫製まで全て職人さんによる手作業です。プリントのズレや、染料のハネ、裁断や縫い目が真っ直ぐでなかったり縫製が甘かったりします。それらもインドの職人さんの手作業による味わいだと理解して頂ける方のご購入をお願い致します。染料の匂いが残っている場合は陰干しをして下さい。洗濯は色お落ちする場合がある為単独で洗濯して下さい。カンタキルトラリーキルトインド刺繍パッチワーク刺子Anokhifabindia