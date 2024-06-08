Amazon限定ブランドLUCKYSAC ビーズクッション 人をダメにするソファ

カラー···ダークブルー柄···無地中材···ビーズ・パイプ(発泡ポリスチレン)素材(クッションカバー)···綿麻テイスト···シンプル・ベーシック、その他サイズ…(約)横100cm＊縦140cm＊奥行き20cm(寝かせた状態) (約)横80cm＊縦80cm＊奥行き70cm(立たせた状態)形状…長方形2年半前にAmazonで購入(¥18999)してから1〜2日程度しか使ってません。長期間押入れにしまってたので表面に若干折りジワがあったり、中のビーズカバーや商品タグがくしゃくしゃに入ってたりはしますが、目立った汚れはありません。中古品であることをご理解の上、ご購入をよろしくお願いいたします。送料出品者負担の「梱包・発送たのメル便」を配送の方法にしており、購入される方は送料込販売額から「梱包・発送たのメル便」送料8600円を差し引いた額(4300円)のご負担となります。↓Amazonの商品説明(現在取扱無し)https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B086PSWTGC?psc=1\u0026ref=ppx_pop_mob_b_asin_title



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp : 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp : 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp : 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC ビーズクッション ひと ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 座椅子 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp : 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 魔法のビーズ ...



Amazon.co.jp: 【Amazon限定ブランド】LUCKYSAC 座椅子 魔法のビーズ ...